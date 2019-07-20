كيفية التخلص من انتفاخ البطن في أربع خطوات

ذكرت دراسة حديثة بأن مرضي القولون والذين يعانون من الانتفاخ بشكل مستمر لابد من تناول بعض الأطعمة التي تساعدهم علي التخلص من ألم القولون والتقليل من عرض الإنتفاخ، حيث ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الموز يساعد على التخلص من أعراض الانتفاخ التي تسببها الأطعمة المملحة مثل اللحوم المجمدة ورقائق البطاطس المقلية، نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم.

ووفقًا لخبراء تعتبر الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل الوجبات الجاهزة من أبرز عوامل الإصابة بالانتفاخ، حيث يجذب الصوديوم الماء ويحتفظ به في الجسم، لكن البوتاسيوم من جانبه يساعد في الحد من دور الصوديوم، ويعيد الحفاظ على مستوى متوازن من البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، وهو مسألة مهمة لتوازن الماء أيضا.

ويعتبر الموز من المصادر الجيدة لألياف البروبيوتيك التي تساعد في زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسن من عملية الهضم.

وينصح خبراء التغذية بتناول ثمرة موز مقطعة مع بعض الشوفان في وجبة الإفطار إذا كنت قد تناولت أطعمة ثقيلة في الليلة السابقة.

وفي حال استمرار مشكلة الانتفاخ ينصح الخبراء بعمل اختبار تحمل الطعام الذي يسببه عادة القمح أو الجلوتين أو منتجات الألبان، ويكون الحل في هذه الحالة التقليل من تناول هذه الأطعمة أو تجنبها تمامًا.

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ويوصي الخبراء بالاحتفاظ بسجل غذائي يومي لعدة أسابيع، لتدوين كل شيء نأكله أو نشربه والأوقات التي نشعر فيها بالانتفاخ، وينصحون بالحرص على تقليل استنشاق الهواء من الفم، ما يساعد على تقليل الشعور بالانتفاخ.

وفيما يلي عدد من النصائح لتجنب الانتفاخ:

1- لا تتحدث وأنت تأكل.

2- احرص على تناول الطعام وأنت جالس.

3- قلل من استهلاك المشروبات الغازية.

4- توقف عن مضغ “اللبان” وفمك مفتوح وامضغ وهو مغلق بدلا من ذلك لتجنب دخول كمية هواء كبيرة.

5- تناول الزبادي منخفض الدهون وشاي الأعشاب.

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