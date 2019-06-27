تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بلسان العصغور و السلق

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x كوب أرز بسمتى

2 x كوب سلق

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x كوب لسان عصفور

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x حزمة كزبرة خضراء (مقطعة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب مرق الدجاج الخطوات

شوحي اللسان عصفور في الزيت ثم شوحي معه الارز.

في وعاء اخر شوحي السلق مع الثوم والزبدة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي الكزبرة الناشفة والخضرا.

ضيفي السلق على الارز ولسان العصفور ثم ضيفي المرقة وقلبيهم جيدا وتبليهم بالملح والفلفل.

اتركيه لينضج وقدميه ساخنا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطا محشية باللحم المفرومة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرقالب اللحم المفروم

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