طريقة إعداد وتحضير بطاطا بالشيكولاتة

المقادير:

125 جرام زبدة

125 جرام شيكولاتة (خام للصوص)

3 عدد صفار بيضة

1 معلقة كبيرة فانيليا (سائلة)

1 كيلو بطاطا

¾ كوب سكر

½ كوب كاكاو

½ لتر لبن كامل الدسم

½ كوب لبن كامل الدسم (للصوص)

½ كوب مكسرات (مفرومة)

الخطوات

تغسل البطاطا جيدا ثم تقشر.

ثم نضعها فى إناء مع نصف كوب من اللبن والفانيليا ونضعها على النار ونغطى الإناء ويترك لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

ثم تنشل ونضعها فى وعاء وبواسطة شوكة نعمل على هرسها جيدا حتى تنعم تماما.

ثم فى إناء اخر على نار هادئة نضع الزبد وتترك حتى تسيح تماما دون أن تحترق ثم نضيف السكر مع التقليب المستمر حتى يتجانسوا.

ثم يرفع من على النار ونضيف صفار البيض والكاكاو والفانيليا ونخفق جيدا.

ثم نضيف خليط الزبد للبطاطا المهروسة ونخلط جيدا.

ثم نضع الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر ثم نضعها فى طبق التقديم.

ثم على حمام مائى ساخن نضع الشيكولاتة واللبن ونقلب حتى يتجانسوا.

نقدم صوص الشيكولاتة فى طبق منفصل وتزين البطاطا بالمكسرات المفرومة بالهنا والشفا.

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