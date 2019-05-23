طريقة إعداد وتحضير خرشوف بالصلصة البيضاء

المقادير

500 جرام خرشوف (مسلوق و مقطع أرباع)

2 معلقة كبيرة زبدة

2 معلقة كبيرة دقيق

2 كوب مرق الدجاج

1 معلقة صغيرة ملح

1 كوب كريمة لبّاني

1 معلقة كبيرة عصير ليمون

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة :

تذوب الزبدة على النار

يضاف الدقيق ويقلب المزيج

يضاف مرق الدجاج ثم الكريمة و يقلب

يضاف الخرشوف ويقلب ثم يضاف الملح و الفلفل

ثم عصير الليمون ويقلب ثم يقدم قد يهمك أيضا:تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرخرشوف محشو بجبن الشيدر طريقة اعداد وتحضيرخرشوف محشي خضار سوتيه

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