5 نصائح للتخلص من سمنة الأرداف

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل عام وسمنة الأرداف بشكل خاص مثل تناول الطعام غير الصحي كالوجبات السريعة والحلويات وقلة الحركة والجلوس لفترات طويلة، ما يؤدي لتراكم الدهون حول الأرداف.

وقالت الدكتورة منال شرف الدين، استشاري التغذية العلاجية في مصر لـ"العين الإخبارية"، إن سمنة الأرداف تعود إلى اتباع نمط حياة غير صحي سواء فيما يتعلق بالغذاء غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة.

وأضافت أن سمنة الأرداف قد يكون لها سبب مرضي مثل وجود خلل في عمل الغدة الدرقية أو غيرها من المشاكل الصحية التي تسبب زيادة الوزن، وفي هذه الحالة يجب التوجه للطبيب المختص لعلاج سبب المشكلة أولاً قبل محاولة التخلص من الوزن الزائد.





وفي هذا الصدد، تقدم الدكتورة منال شرف الدين عدة نصائح للتخلص من سمنة الأرداف، وهي:

1- ممارسة التمارين الرياضية مثل ركوب الدراجة أو الركض أو الهرولة لنصف ساعة يومياً لتنشيط عملية حرق الدهون وشد الأرداف.

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2- شرب الزنجبيل الممزوج بالقرفة 3 مرات يومياً قبل كل وجبة بساعة بعد استشارة الطبيب الخاص.

3- تناول الشاي الأخضر بعد كل وجبة بساعة.





4- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وتقليل السكريات.

5- شرب كمية كافية من المياه يومياً، 8 أكواب على الأقل، وتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.



