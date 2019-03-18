انت الان تتابع موضوع الفرق بين الشريان والوريد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الجهاز الدوري للإنسان يتكون من القلب و العديد من الشرايين و الاوردة تلك التي تسهم في توزيع الى مختلف انحاء الجسم ، فما الفرق بين كليهمو ما الوظيفة الأساسية لكلا منهما.

الشريان مقابل الوريد

– الشرايين عبارة عن أوعية دموية مسؤولة عن نقل الدم الغني بالأكسجين بعيدًا عن القلب إلى الجسم، ولكن الأوردة عبارة عن أوعية دموية تنقل الدم إلى مستوى منخفض من الأكسجين من الجسم إلى القلب لإعادة تكوينه.

– الشرايين و الأوردة هما نوعان من الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم ، هذه الأوعية هي القنوات التي توزع الدم على الجسم ، إنها جزء من نظامين مغلقين من الأنابيب التي تبدأ و تنتهي في القلبا

انواع الأوعية الدموية

– الأوعية الرئوية و هي الشرايين التي تنقل الدم الناقص في الأكسجين من البطين الأيمن للقلب إلى الرئتين، و تنقل الأوردة الرئوية الدم الغني بالأكسجين إلى الأذين الأيسر للقلب.

– الأوعية الجهازية هي الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين من البطين الأيسر للقلب إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم ، ثم يعيدون الدم الذي يفتقر إلى الأكسجين عبر الأوردة إلى الأذين الأيمن للقلب.

انواع الشرايين

– هناك ثلاثة أنواع من الشرايين. يتكون كل نوع من ثلاثة طبقات: خارجية ، متوسطة ، وداخلية.

– تسمى الشرايين المرنة أيضًا إجراء الشرايين أو الشرايين، و لديهم طبقة متوسطة الى سميكة حتى يتمكنوا من التمدد استجابة لكل نبضة في القلب.

– الشرايين العضلية (الموزعة) متوسطة الحجم، يساعد على تسيير الدم من الشرايين المرنة والفروع في أوعية المقاومة، و تشمل هذه الأوعية الشرايين الصغيرة والشرايين المتوسطة.

– الشرايين الداخلية و هي أصغر تقسيم للشرايين التي تنقل الدم بعيدا عن القلب، و يوجهون الدم إلى الشبكات الشعرية.

أنواع الأوردة المختلفة

– توجد الأوردة العميقة داخل الأنسجة العضلية، لديهم الشريان المقابل في مكان قريب.

– الأوردة السطحية هي أقرب إلى سطح الجلد ، ليس لديهم الشرايين المقابلة.

– تنقل الأوردة الرئوية الدم المملوء بالأوكسجين بواسطة الرئتين إلى القلب، و كل رئة لديها مجموعتين من الأوردة الرئوية.

– توجد الأوردة الجهازية في جميع أنحاء الجسم من الساقين حتى الرقبة ، بما في ذلك الذراعين و الجذع، و ينقلون الدم غير المؤكسج إلى القلب.

تشريح الأوردة و الشرايين

تتكون جدران الأوردة و الشرايين من ثلاث طبقات:

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– الطبقة الخارجية Tunica adventitia (tunica externa) هي الطبقة الخارجية للأوعية الدموية ، بما في ذلك الشرايين و الأوردة، و تتكون في الغالب من الكولاجين و الألياف المرنة ، هذه الألياف تمكن الأوردة والشرايين من التمدد كمية محدودة ، إنها تمتد بما يكفي لتكون مرنة مع الحفاظ على الاستقرار تحت ضغط تدفق الدم.

– الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى من جدران الشرايين و الأوردة تسمى الغلالة الوسطى، انها مصنوعة من العضلات الملساء و الألياف المرنة، هذه الطبقة أثخن في الشرايين و أرق في الأوردة.

– الطبقة الداخلية، و الطبقة الداخلية لجدار الأوعية الدموية تسمى الغلالة الداخلية، هذه الطبقة مصنوعة من الألياف المرنة و الكولاجين، و يختلف اتساقها بناءً على نوع الوعاء الدموي.

– على عكس الشرايين ، تحتوي الأوردة على صمامات، الأوردة تحتاج إلى صمامات للحفاظ على تدفق الدم نحو القلب، أطروحات الصمامات مهمة بشكل خاص في الساقين و الذراعين، حيث انهم يقاتلون الجاذبية لمنع ارتجاع الدم.

– لا تحتاج الشرايين إلى صمامات لأن الضغط من القلب يحافظ على تدفق الدم من خلالها في اتجاه واحد.

نظام القلب و الأوعية الدموية

– نظام القلب و الأوعية الدموية هو نظام مغلق من يسمى الشرايين و الأوردة و الشعيرات الدموية ، و كلهم متصلون بمضخة عضلية تسمى القلب ، يحتفظ نظام القلب و الأوعية الدموية بحركة مستمرة و متحركة للدم توفر العناصر الغذائية و الأكسجين لكل خلية في الجسم ، و يفعل هذا من خلال آلاف الأميال من الشعيرات الدموية بين الشرايين و الأوردة.

– الشرايين ، حيث تنقل الشرايين الرئوية دم منخفض الأكسجين من البطين الأيمن للقلب إلى الرئتين ، و تنقل الشرايين الجهازية الدم المؤكسج من البطين الأيسر للقلب إلى بقية الجسم.

– الأوردة ، فالأوردة الرئوية تحمل الدم المؤكسج من الرئتين إلى الأذين الأيسر من القلب ، و تحمل الأوردة الجهازية دمًا منخفض الأكسجين من الجسم إلى الأذين الأيمن للقلب.

– الشعيرات الدموية ، و الشعيرات الدموية هي الأصغر و الأكثر عددا من الأوعية الدموية ، و هي تربط بين الشرايين (التي تحمل الدم بعيدا عن القلب) و الأوردة (التي تعيد الدم إلى القلب) ، و الوظيفة الأساسية للشعيرات الدموية هي تبادل المواد ، مثل الأكسجين ، بين خلايا الدم و الأنسجة.

– القلب ، و القلب له أربع غرف، الأذين الأيمن ، البطين الأيمن ، الأذين الأيسر ، و البطين الأيسر ، و يوفر القلب القوة لتداول الدم من خلال نظام القلب و الأوعية الدموية.

– يتم توصيل العناصر الغذائية و الأكسجين إلى كل خلية في جسمك من خلال نظام الدورة الدموية ، و يضخ القلب الدم المؤكسج إلى خلاياك عبر الشرايين ، إنه يضخ الدم المنضب بالأكسجين بعيدًا عن خلاياك عن طريق الأوردة.