فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية المجر في الرياض

ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكتب فيصل بن فرحان، على صفحته الشخصية على "تويتر" فحوى الزيارة.

وقال: "سرني اليوم أن استقبل في الرياض، بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر"، مضيفا: "استعرضنا سويا الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات".

وتابع: "أرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين".