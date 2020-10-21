ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكتب فيصل بن فرحان، على صفحته الشخصية على "تويتر" فحوى الزيارة.
وقال: "سرني اليوم أن استقبل في الرياض، بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر"، مضيفا: "استعرضنا سويا الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات".
وتابع: "أرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين".
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية المجر في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.