البحرين... زيادة غرامة عدم ارتداء كمامة الوجه

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أشار القرار، إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها عشرون دينارا بما يعادل 54 دولار، يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين، ويثبت ذلك في محضر المخالفة، ويسلم المخالف إيصالا يفيد سداد المبلغ، موضحا أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة، يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك وفق ما نشر على الموقع الرسمي لصحيفة الوطن البحرينية.

وبحسب القرار، فإنه ومن دون الإخلال بسلطة الضبط القضائي المخولة لموظفي الجهات الأخرى، يكون لضباط وأفراد قوات الأمن العام، ضبط مخالفة أي من أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا.