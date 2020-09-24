البحرين... زيادة غرامة عدم ارتداء كمامة الوجه

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وبحسب القرار، فإنه ومن دون الإخلال بسلطة الضبط القضائي المخولة لموظفي الجهات الأخرى، يكون لضباط وأفراد قوات الأمن العام، ضبط مخالفة أي من أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا.
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