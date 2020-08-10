الجيش الإسرائيلي يقصف موقع رصد لـ"حماس" شمالي غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، موقع رصد يتبع للجناح العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ موقع رصد ومراقبة يتبع لـ"كتائب عز الدين القسام"، شمالي القطاع.
وحتى الساعة 22:20 ت.غ، لم تعلن وزارة الصحة في القطاع عن وقوع ضحايا جراء القصف.
فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب، إن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.
وبين الحين والآخر يطلق نشطاء فلسطينيون بالونات محملة بمواد حارقة من غزة باتجاه إسرائيل، وترد الأخيرة على ذلك بقصف مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة حركة "حماس".
و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
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