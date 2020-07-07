«إصابات كورونا» تجبر رئيسة الصحة العامة «الإسرائيلية» على الاستقالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت رئيسة قسم الصحة العامة بوزارة الصحة «الإسرائيلية» استقالتها، الثلاثاء، وسط زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد وقالت: إن الاقتصاد أعيد فتحه مبكراً جداً وضل البلد طريقه لمكافحة الجائحة.

وأعلنت سيجال سداتسكي، خبيرة الأوبئة استقالتها بعد يوم من إعادة فرض حكومة الاحتلال، سلسلة من القيود تشمل إغلاق الحانات وقاعات التدريبات الرياضية والمناسبات، واستقر منحنى العدوى بفيروس كورونا في «إسرائيل» في مايو/أيار الماضي عند 20 حالة جديدة يومياً بعد فرض إجراءات العزل العام في إبريل/نيسان الماضي، لكن مُنذ إعادة فتح المدارس والعديد من الشركات قبل شهرين زاد عدد الحالات، وسجلت دولة الاحتلال ألف حالة يومياً في الأسبوع الماضي، وقالت وزارة الصحة، إنها تتوقع أن يصل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي إلى ألفي شخص، ويبلغ العدد حالياً 32 شخصاً.

وفي بيان على فيسبوك قالت سداتسكي: إنها قررت الاستقالة بسبب تجاهل تحذيراتها من محاولة العودة للأوضاع الطبيعية بسرعة شديدة، مضيفة: مضت عدة أسابيع منذ أن فقدت بوصلة «إسرائيل» اتجاهها في التعامل مع الجائحة، موضحة أن إنجازات التعامل مع الموجة الأولى من العدوى تبددت بفعل الفتح السريع وواسع النطاق للاقتصاد الذي فاق الكثير من البلدان الأخرى.

وقد يضيف انتقادها للسياسة الرسمية إلى حالة السخط العام حيث كشف استطلاع رأي نشرته قناة «إن2» الإخبارية،الاثنين، أن 59% لا يثقون بتعامل حكومة الاحتلال مع جائحة كورونا، التي سجلت 31 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و338 وفاة.