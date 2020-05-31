تظاهرة احتجاج في لبنان ضد سلاح حزب الله

توافد مئات المتظاهرين، أمس السبت، إلى مركز «قصر العدل» في بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، رافعين شعار سحب سلاح حزب الله. وطالب المتظاهرون بتطبيق القانون 1559،1701، وحصر السلاح بيد الجيش.

رفع الناشطون شعار «لا لدويلة داخل الدولة، ولا للسلاح غير الشرعي»، في إشارة إلى سلاح حزب الله. وأكد المعتصمون مقولة «​السلاح​ مقابل ​الفساد​».

وعمد عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، بحواجز حديدية في وسط الطريق للفصل بين المحتجين الذين رفعوا شعار تطبيق القرار الأممي 1959، ومناصرين لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومناصري حزب الله الذين دعوا أيضا إلى التظاهر رداً على التظاهرات المقابلة.

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ويقضي قرار 1559 الدولي إلى حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني.

من جهة اخرى، وبعد 4 أعوام على فتح قضيته في ولاية فلوريدا الأمريكية إثر شبهات وتهم تتعلق بغسل أموال وتهريب مخدرات، صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه في أنه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسميّة.

كما أشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدَرَ في سبتمبر/أيلول 2019 يقضي بتسليم المشتبه فيه المعروف فقط باسم دياب. وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه فيه رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

في غضون ذلك، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله، أن «الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ليس جيداً، فهناك خسائر وعجز يصلان إلى نحو مئة مليار دولار، وما زلنا نتحصل على الأرقام». وأوضح أن «الخطط التي تضعها الحكومة لن تبقى حبرا على ورق»، معولاً على «الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان» التي وضعتها الوزارة، مشيراً إلى «أهمية التعميم الذي أصدره مصرف لبنان قبل يومين والمتعلق بالسماح بتحرير مئة مليون دولار لزوم استيراد مواد أولية للصناعة، كما إلى أهمية إقرار المجلس النيابي مشروع قانون الأمان الاجتماعي ب 1200 مليار ليرة، وخصص منه 450 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصناعية والانتاجية». وقال: «ما زلنا متحمسين أكثر من قبل على استرداد الأموال المنهوبة وعلى إقرار الاصلاحات. وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال:تسير حتى الآن بإيجابية. وبحسب ما أدركته، رأي الصندوق بالنسبة إلى الأرقام عن الخسائر يتوافق مع الأرقام التي قدمتها الحكومة، وهو غير مرتاح إلى الأرقام الأخرى. والمباحثات إيجابية والصندوق لا يزال في مرحلة الاستماع وهو يطرح الأسئلة، ولم يطرح أي شرط حتى الآن. والحدود التي لا نقبل أن يتخطاها هي ما يتعلق بالسيادة ومعيشة الناس. وكشف أنه سيصار إلى تأمين سيولة من الخارج خلال 14 يوما تقريبا، ستسهم في إنعاش السوق وتحريك الاقتصاد، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.