«اختلاط المواسم».. فطرة الإنسـان فـي زمـن التوحش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

«اختلاط المواسم» أو «وليمة القتل الكبرى»، روايةٌ يسلط من خلالها الكاتب الجزائري بشير مفتي الضوء على الأسئلة الوجودية التي تراود الإنسان حول الحقيقة والخيال، الخير والشر، وتحكي الرواية الصادرة عام 2019 عن منشورات «الاختلاف» في الجزائر ومنشورات «ضفاف» في بيروت، قصة شاب جزائري يُقدِم على قتل قطة، ليكتشف بعد ذلك أن بداخله قوةً خفيةً تدفعه لممارسة القتل والتلذذ به.

تدخل رواية «اختلاط المواسم» منعطفاً جديداً عندما ينخرط ذلك الشاب في صفوف «فرقة الموت» التابعة للدرك الوطني للتصدي للمسلحين الذين تسببوا في مقتل أعداد كبيرة من الأهالي خلال الأزمة التي عصفت بالجزائر في تسعينات القرن المنصرم، لتتسنى له الفرصة لممارسة «هوايته» المفضلة في القتل بمنتهى السعادة، ولكن باحترافية هذه المرة.

بعد ذلك يصبح القتل بمثابة «مذهبٍ» لذلك الشاب، حيث يُشعره بالنشوة والسكينة والسلام الداخلي، ويصل إلى درجة لم يعد يفرق فيها بين القتل دفاعاً عن وطنه، والفعل ذاته لأسباب شخصية أو غيرها، وما يشدُّ الانتباه إلى هذه الرواية، أن القاتل هنا ليس شخصاً عادياً، بل يتمتع بقدر كبير من الثقافة والمعلومات الأدبية والفلسفية، لاسيما تلك التي تحكي عن فطرة الإنسان، الحياة والموت، الوجود والعدم، وغيرها من المواضيع الشائكة.

وإلى جانب قصة الشاب «القاتل»، يحاول بشير مفتي من خلال روايته أن يسرد قصصاً مؤثرة لشبّان جزائريين وُلدوا في زمن أصبح فيه البشر متوحشين يفتكون ببعضهم البعض دون إيلاء حياة الإنسان أيَّ قيمة.

حظيت رواية «اختلاط المواسم» بتفاعل من قِبل القراء، حيث يقول أحدهم: «الرواية ذات الفصول القليلة تبدأ بمونولوج داخلي طويل للراوي/ القاتل المحترف، ثم نتتبع المسار الدموي لحياة القاتل بالفطرة منذ الطفولة حتى وصوله إلى العمل كقاتل مأجورأمام أعين الجهات الأمنية».

ويضيف: «تتشابك الأحداث عند ظهور (سميرة)، المرأةُ التي يقرر (ذلك الشاب) القتل من أجلها، ومع الولوج في عالم هذه المرأة وظهور الأستاذ الجامعي (صادق سعيد)، تظهر قدرة الكاتب على سبر أغوار نفوس هذه الشخصيات بطريقة مدهشة».

«قرأتُ الكثير عن تاريخ البشر، كلُّ ما حدث في تاريخهم الطويل هو القتل، التدمير والعنف»، بهذه العبارة تحدث قارئ آخر عن الرواية، وأردف قائلاً: «إن أجمل ما في الرواية أنها أعطت لكل شخصية حقها في التعبير عن مكنونها ومنطقها ورغباتها التي قد تكون غريبة وشاذة عن المجتمع، كما أنها في النهاية تعطي المساحة لشخصية (سميرة) لتعبر عن نفسها، ومن ثم نقرأ وجهة نظرها».

من جهتها قالت إحدى القارئات: «إننا نرى في الرواية زوايا مختلفة، من طبيعة حياة البشر التي تحيكها الأقدار كخيوط العنكبوت، إلى قصص الحب والخيانة والنهايات المأساوية».

يتحدث قارئ آخر عن الرواية ويصفها بأنها «عمل ممتع يحاكي الكثير من المفاهيم، جاعلاً من جزائرِ عشريةِ الدم وما أعقبها خلفيةً توثق الأحداث والتطورات والممارسات الأمنية والسياسية آنذاك، بصوت هادئ يجنح بعيداً عن صخب الخطابة المباشرة».

ويمضي قائلاً: إنها «روايةٌ تطرح أسئلة مهمة دون أن تقع في فخ تقديم الإجابات وفرض الوصاية على القارئ، وهو أمر يجعل القارئ شريكاً فاعلاً، يندمج في حالة العصف الذهني التي تقدمها الحكاية، لا أن يقتصر دوره على أن يكون مجرد شاهد عابر، ومستمع جيد».