الصحة تعلن عن وفاة 4 حالات وتسجيل 96 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” , بالإضافة لتسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس.

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1299 حالة حتى الآن.

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