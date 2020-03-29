دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شركات الإنترنت في بريطانيا ترفع كافة الحدود القصوى للبيانات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، موافقة شركات الاتصالات التي تعمل في بلادها في مجال تقديم خدمة الإنترنت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت مع بقاء المواطنين في منازلهم خشية من تفشي فيروس كورونا.

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وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، تعهدت الشركات ومن بينها (بي.تي) وفرجين ميديا وسكاي وتوك توك بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم) ليس هذا وحسب بل وضعوا خططًا لمساعدة عملائهم الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

ومن جانبه قال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، عبر بيان رسمي صادر عنه:"من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل".

فيروس كورونا في انجلترا

وتُظهر الإحصائيات وجود 17.089 مصابًا في بريطانيا بفيروس كورونا المُستجد مقابل وفاة 1.019 شخص بسببه وهي الأرقام التي أخذت تتزايد معدلاتها بصورة ملحوظة خلال الساعات الماضية.

كم يعيش فيروس كورونا في جسم الشخص المصاب به؟ alqiyady 1 كم يعيش فيروس كورونا في جسم الشخص المصاب به؟

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وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مات هانكوك مصابان بفيروس كورونا، ويعانيان من أعراض خفيفة.المزيد:

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