تركيا.. المهاجرون يواصلون التدفق نحو الحدود إلى أوروبا

إسطنبول/ الخليج 365

تواصل الجمعة، مجموعات من اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، التوجه من مدينة إسطنبول إلى المناطق الحدودية شمال غربي تركيا، بهدف العبور إلى أوروبا.

وتشهد محطة حافلات السفر بالمدينة، منذ مساء الخميس، توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان، وبلغاريا.

وفي حديث للأناضول، قال المهاجر القادم من جزر القمر، سعيد عبد الله، إنه يتوجه ليلا، رفقة مجموعة مكونة من 13 شخصا، إلى أدرنة بواسطة حافلة.

من جانبه، أفاد المهاجر المغربي عبد اللطيف مينا، بأنه جاء إلى المحطة رفقة بعض أقاربه، من أجل الذهاب إلى المناطق الحدودية.

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بدوره، ذكر المهاجر السوري أنس مورادي، الذي يرافقه ابنه البالغ من العمر عاما واحدا، أنه يرغب في تأسيس حياة جيدة في أوروبا.

وأوضح مراد جان، المسؤول في شركة للسفر، أن المحطة تشهد إقبالا كثيفا منذ ساعات، وتعج بالمهاجرين غير النظاميين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا.

من جهة أخرى، رصدت كاميرا الخليج 365، عبور نحو 500 مهاجر غير نظامي من أدرنة نحو الأراضي اليونانية عبر نهر "إفروس".

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية لتركيا عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وصرح متحدث "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، فجر الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.