تزييف التاريخ سلاح استراتيجي

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إلى أيّ حدّ هي الحرية ضرورية للبحث العلمي؟ معنى ذلك أن القيود تحول دون الوصول إلى الحقيقة. المسألة حيوية على صعيد كله أخطار سياسية وجيوسياسية، على صفيح ساخن من الأمن القومي. ظاهر القضية بحث علميّ في نطاق التاريخ وعلم الآثار.

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أليس عجيباً أن نرى علماء الآثار والمؤرخين «الإسرائيليين» والغربيين، أشدّ حرصاً من «بتوعنا»، على اكتشاف خبايا القرون، في الأرض التي فيها القبلة الأولى، والقضية المركزية سابقاً؟ تعصّبهم لما يسمّونه أرض الميعاد، لا يمنع بعضهم من الاعتراف بالحقائق العلميّة، التي هي تغدو لديهم أهمّ من الكذب على مكنونات المكان، حجارته، حطام جدرانه، أثافيه، جراره، قطع عظام إنسانه وحيوانه.

تلك القلة من الأنثروبولوجيين والأكاديميين في التاريخ والأديان المقارنة، لا يجرؤون، وهم أساتذة في الجامعات «الإسرائيلية»، على القول إن الحجر قال لهم وهو لم يقل. يشاركون في إنتاج أفلام وثائقية إنجليزية أو فرنسية، ولا يزيّفون التاريخ، ولا يخافون سيف داموكليس «معاداة السامية» المسلّط عالمياً على البحث العلميّ. أحد هذه الوثائقيات الشجاعة عنوانه:«عندما يناقض علم الآثار العهد القديم»، هو إنتاج إنجليزي مدبلج بالفرنسية. الأساتذة الجامعيون والمؤرخون وعلماء الآثار، يقولون من دون خوف أو تحفّظ: إنهم «لم يجدوا ولو متراً مربّعاً،ولا حتى حجراً أو بقية جدار، تدلّ على آثار قصر أو بيت لداود أو سليمان يعود إلى عهديهما». يضيفون:«ثمة بقايا ترجع إلى ما بعدهما بمئتي عام». مهمّ جدّاً قولهم:«إن القدس لم تكن لها أهمية قبل اثنين وثلاثين قرناً. كانت على الأرجح قرية صغيرة، وكانت عسقلان هي المدينة المهمّة».

أليس مثيراً للتفكّر قول علمائهم وخبرائهم:«إننا لم نعثر على شيء يدلّ على أن بني إسرائيل القدامى أتوا إلى تلك المواقع من مصر»؟ لا أحد يطالب «جماعتنا»، إذا هم آثروا الصمت خشية شيء ما، بأن يعلنوا ثورة البحث العلمي تصدّياً للمخططات الجهنميّة التي تزيّف التاريخ، ثم تجعل نتائج التزييف ذريعة لقضم الأرض وضمّها وبناء المستوطنات، كل المطلوب هو أن تدبلج الفضائيات العربية الوثائقيات، حتى يقول علماء «إسرائيل» للعرب ما لا يستطيع بنو جلدتنا قوله.

لزوم ما يلزم: النتيجة التنزيلاتية: يجب تيسير الأمور على علمائنا باختراع شيء أقل ألف درجة من أضعف الإيمان، الصفر المطلق من الإيمان مثلاً.

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