شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة التستر» يحدد موعد إلزام محال الخدمات الشخصية بـ«الدفع الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه سيتم البدء في المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، مطلع أبريل المقبل.

وأوضح البرنامج، في بيان له اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثالثة موجهة نحو أنشطة الخدمات الشخصية.

وأشار البرنامج إلى أن أنشطة الخدمات الشخصية تشمل محلات: الحلاقة، والصالونات النسائية، ومغاسل الملابس.