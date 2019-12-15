شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين من تطبيق اللائحة.. ثوب «أبو سبعة» يتصدر قائمة مخالفات الذوق العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر ثياب “أبو سبعة” الشهير قائمة المخالفات للائحة الذوق العام التي تم تطبيقها منذ أكثر من شهرين وتحديداً في 27 سبتمبر الماضي.

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ووفقاً لـ”عكاظ”، أصبحت عدة ثياب غير ملائمة لارتدائها في الشوارع وعلى رأسها الثوب الشهير «أبو سبعة»، واعتبار من يرتديه من المخالفين للائحة، حيث سجلت المحاضر عشرات من مخالفات ضد أشخاص ارتدوا ثياب «أبوسبعة» في الشهرين الماضيين.

وتسجل لائحة الذوق العام التزاما صارما من الجميع بالضوابط، مع تصدر «أبو سبعة» قائمة المخالفات ونافستها في المركز المتقدم البصق وإلقاء النفايات في غير المواقع المخصصة لها، ثم ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.

وجاء تفعيل مخالفات الذوق العام متوافقا مع حالات الاستهجان التي عبر عنها البعض ضد اللباس غير المألوف والخادش للحياء العام.