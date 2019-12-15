شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين من تطبيق اللائحة.. ثوب «أبو سبعة» يتصدر قائمة مخالفات الذوق العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدر ثياب “أبو سبعة” الشهير قائمة المخالفات للائحة الذوق العام التي تم تطبيقها منذ أكثر من شهرين وتحديداً في 27 سبتمبر الماضي.
ووفقاً لـ”عكاظ”، أصبحت عدة ثياب غير ملائمة لارتدائها في الشوارع وعلى رأسها الثوب الشهير «أبو سبعة»، واعتبار من يرتديه من المخالفين للائحة، حيث سجلت المحاضر عشرات من مخالفات ضد أشخاص ارتدوا ثياب «أبوسبعة» في الشهرين الماضيين.
وتسجل لائحة الذوق العام التزاما صارما من الجميع بالضوابط، مع تصدر «أبو سبعة» قائمة المخالفات ونافستها في المركز المتقدم البصق وإلقاء النفايات في غير المواقع المخصصة لها، ثم ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.
وجاء تفعيل مخالفات الذوق العام متوافقا مع حالات الاستهجان التي عبر عنها البعض ضد اللباس غير المألوف والخادش للحياء العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرين من تطبيق اللائحة.. ثوب «أبو سبعة» يتصدر قائمة مخالفات الذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.