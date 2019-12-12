دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة NAND FLASH

أعلنت مصادر إعلامية أن شركة سامسونج الكورية ستزيد من حجم استثماراتها في مصنع المعالجات بالصين بمبلغ 8 مليار دولار إضافية لتدعم انتاج شرائح معالجة الذاكرة الفلاشية NAND.

من المتوقع أن ينمو الطلب على شرائح الذاكرة العام المقبل نتيجة الطلب المتزايد على الأجهزة والشبكات التي تدعم الجيل الخامس وضغف الإنتاج حالياً.

تعتبر شركة سامسونج أكبر مورد لشرائح الذاكرة الفلاشية NAND في العالم، وتستخدم هذه المعالجات في العديد من الأجهزة إضافة للهواتف الذكية نجدها في بطاقات الذاكرة وأقراص التخزين من نوع SSD وحتى الذواكر الفلاشية الصغيرة USB.

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كانت سامسونج قد أعلنت عام 2017 عن استثمارها مبلغ 7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في مصنعها للذواكر الفلاشية، ويأتي استثمارها الإضافي اليوم لتدعم المصنع بالمزيد من التمويل لتحسين خطوطه وطاقته الإنتاجية.

وحاولت العديد من الشركات الصينية منافسة سامسونج في هذا المجال إلا أنها لم تفلح في المنافسة لاسيما على الزبائن الدوليين من الشركات. ولدى سامسونج منافسين من كوريا مثل SK Hynix و من اليابان مثل توشيبا ومن أمريكا مثل Micron.

التدوينة سامسونج تستثمر 8 مليار دولار في مصنع معالجات الذاكرة بالصين ظهرت أولاً على عالم التقنية.