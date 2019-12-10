أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.
ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.
وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يكن بالمنزل.. رصاصة طائشة تخترق منزل "نتنياهو" وتصيب أحد حراسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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