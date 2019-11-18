دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحذيرات من استخدام منافذ USB العامة لشحن الهواتف

يضطر الكثيرون لاستخدام منافذ الـ USB العامة لشحن هواتفهم التي قاربت بطاريتها على النفاد، خاصة خلال سفرهم أو عند تنقلهم لمسافات طويلة، دون أن يدركوا أن هناك تداعيات خطيرة لهذا.

فبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن مكتب المدعي العام في لوس أنجلس أصدر تحذيراً يدعو في الناس لعدم استخدام منافذ الشحن العامة، نظراً لما ينتج عن هذا من أضرار عديدة.

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وأوضحت التحذيرات أن شحن الهواتف في منافذ الـ USB العامة يعرضها للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت، حيث يتم تثبيت برامج خبيثة بواسطة هؤلاء القراصنة لسرقة البيانات الشخصية من الهواتف.

وقالت التقارير أن هذا النوع من هجمات القراصنة يُسمى Juice-Jacking أو العصارة، حيث يستطيع المخترقون الوصول إلى كلمات السر والكثير من المعلومات الشخصية الخاصة بمستخدمي المنافذ العامة.

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كما أشارت التقارير إلى أن هذه المنافذ تكون أيضاً معقلاً لتوزيع الفيروسات الخبيثة على الهواتف، حيث أن السلك الذي يتم استخدامه لشحن الهاتف يمكنه إرسال البيانات إلى أجهزة أخرى بمنتهى السهولة.

وحثت التحذيرات الأشخاص الذين يستخدمون منافذ الشحن العامة الموجودة في الفنادق والمطارات ومحطات القطارات والحدائق العامة بعدم الموافقة على التنبيهات التي تسأل منح الإذن للوصول إلى البيانات الموجودة على الهاتف، كما نصحت الناس بإحضار شواحنهم الخاصة تحسباً لحالات الطوارئ.المزيد:

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