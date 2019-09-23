دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: خليفة سات يحتفل باليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة

على طريقته الخاصة، هنأ القمر الصناعي الإماراتي خليفة سات الشعب السعودي بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للسعودية، وذلك من خلال نشر صورة فضائية عالية الوضوح لبرج مركز المملكة العربية السعودية.

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الصورة نشرها الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء على تويتر، حيث حملت تعليق: "القمر الاصطناعي خليفة سات يهنئ الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين بطريقته الخاصة، ويلتقط من الفضاء صورة لمركز المملكة العربية السعودية. حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها."

© alqiyady شاهد: خليفة سات يحتفل باليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة

جدير بالذكر أن القمر الصناعي خليفة سات صُنع بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، بأيدي مهندسين إماراتيين، وذلك وفقًا لما جاء في تقارير إخبارية.

وقالت التقارير أن خليفة سات يمتلك 5 براءات اختراع، كما أنه يعتبر أكثر الأقمار الصناعية تطورًا في فئته على مستوى العالم، حيث تم صنعه لأغراض مراقبة ورصد الأرض.

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وإلى جانب هذا، فإن القمر الإماراتي خليفة سات يوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية، حيث تستخدم هذه الصور في تخصصات مختلفة مثل التخطيط المدني والتنظيم العمراني وغيرهما، بالإضافة إلى أن يساهم في رصد التغيرات البيئية، ودعم الجهود العالمية في مجال المحافظة على البيئة.المزيد:

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