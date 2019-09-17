39 مركزاً لاستقبال ناخبي المجلس الوطني الاتحادي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال فترة التصويت التي تم الإعلان عنها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي الموافق 5 أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل، 39 مركزاً داخل الدولة، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة الاقتراع في يوم الانتخابات الرئيسي، فيما تفتح 9 منها أبوابها خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى 118 مركزاً في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة، بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم، والقيام بدورهم في المشاركة في هذا الواجب الوطني.

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها، والإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم، مبيناً أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيره تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تكون فترة التصويت خارج الدولة يومي 22 و23 سبتمبر/‏ أيلول الحالي، خلال الفترة (من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يتواجد فيها المركز الانتخابي).

وتعقب فترة التصويت خارج الدولة، فترة التصويت المبكر التي تتيح للناخبين المتواجدين داخل الدولة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم مبكراً الاقتراع من يوم الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة، من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 8 ساعات كاملة في اليوم الواحد.

وتشمل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر مركز أبوظبي الوطني للمعارض هو المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي في مدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة.

فيما سيكون مركز التصويت المبكر لإمارة عجمان في مبنى جامعة عجمان، وأما في رأس الخيمة فسيكون المركز المعتمد في مركز إكسبو، وستكون قاعة الاتحاد المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في إمارة أم القيوين، وفي مدينة الفجيرة سيكون مركز التصويت المبكر هو مركز الفجيرة للمعارض.

وأما في ما يتعلق بالمراكز الانتخابية التي ستفتتح أبوابها للناخبين في اليوم الرئيسي للانتخابات ومن الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساء ولمدة 12 ساعة، والتي يصل عددها إلى 39 مركزاً، وتتوزع في جميع إمارات الدولة، فتضم في إمارة أبوظبي أربعة عشر مركزاً، تتمثل في مراكز أبوظبي الوطني للمعارض، ومجلس الوثبة، ومدرسة مبارك بن محمد، وياس مول، وجامعة زايد في مدينة شخبوط، وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد، وغياثي، والسلع، ومجلس جزيرة دلما، وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات/‏‏ الخبيصي، وقاعات أفراح الوقن، والظاهر، والهير، ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة دبي ستة مراكز انتخابية تتمثل في: مركز دبي التجاري العالمي، وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر، والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وسن ست مول، ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء، وقاعة أفراح حتا.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة الشارقة سبعة مراكز وهي: نادي الشارقة للشطرنج في شارع الذيد بالقرب من الجامعة الأمريكية، ومجلسي ضاحية مغيدر، وضاحية الخالدية، ونادي مليحة الثقافي، ومركز إكسبو في خورفكان، ومقري جامعة الشارقة في كل من مدينتي كلباء والذيد.

وفي إمارة عجمان، تم تحديد مركزين انتخابيين هما: مبنى جامعة عجمان، ومركز سند في منطقة مصفوت. وكذلك في إمارة أم القيوين مركزين انتخابيين هما: قاعة الاتحاد، والثانوية الفنية في فلج المعلا.

وتم تحديد خمسة مراكز انتخابية في إمارة رأس الخيمة، وهي كالتالي: مركز إكسبو، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس، وكليات التقنية «طالبات»، ومركز شباب الغيل.

وفي إمارة الفجيرة تم تحديد ثلاثة مراكز انتخابية هي: أرض المعارض، ومركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في منطقة مسافي، ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.

على صعيد متصل، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد اعتماد جميع الانسحابات.

وأكدت اللجنة أن عدد المرشحين في القائمة النهائية لعضوية المجلس الوطني وصل إلى 479 مرشحاً ومرشحة، والذين يحق لهم مواصلة دعايتهم الانتخابية وبرامجهم الانتخابية.

وذكرت اللجنة أنه بعد الاعتماد النهائي للقائمة وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإنه لا يحق لأي مرشح لعضوية المجلس التقدم بطلب انسحاب، داعية جميع المرشحين إلى التقيد بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات.

كما أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات 17 إنذاراً بحق مرشحين ارتكبوا مخالفات في حملاتهم الدعائية وبرامجهم الانتخابية، وذلك بموجب المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019.

وتم توجيه 3 إنذارات بحق مرشحين في إمارة أبوظبي، و4 إنذارات بحق مرشحين في إمارة دبي، و8 إنذارات بحق مرشحين في إمارة الشارقة، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة عجمان، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة رأس الخيمة، في حين لم يتم توجيه أي إنذارات بحق مرشحين في إمارتي الفجيرة وأم القيوين.