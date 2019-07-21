الإصلاح يحول تعز إلى بؤرة للربح والإستثمار الخاص .. تقرير

حول حزب التجمع اليمني للإصلاح، مدينة تعز التي سيطر عليها مؤخراً بقوة السلاح بعد طرد كافة فصائل المقاومة الشعبية والقوات العسكرية غير الموالية له إلى مركز للتجارة والإستثمار الخاص القائم على قوت المواطن البسيط في المدينة .

وأكدت مصادر محلية في تعز، لـ(اليمن العربي) عن قيام قيادات حزبية بارزة الإصلاح بتدشين مشروعات إستثمارية تحت مسمى تحسين البنية التحتية للمحافظة التي عانت ولازالت تعاني من حصار جائر تفرضه ميلشيا الحوثي الإنقلابية .

عقارات وعمارات :

وكشف سكان محليون لـ(اليمن العربي) عن إنشاء قيادات بارزة في حزب الإصلاح، منها قائد مقاومة تعز السابق، حمود المخلافي، عشرات الأبنية والعقارات التي يتم تأجيرها على المواطنين كأستثمار سريع يدر عليهم أرباح خيالية يتم الإستفادة منها في إستثماراتهم بتركيا .

وقال أسامة منصر، لـ(اليمن العربي) أن حمود المخلافي الذي حول منطقة الروضة في تعز إلى ثكنة عسكرية خاصة، يمتلك العديد من العمارات في تخوم تعز وتحديداً بالقرب من جبل جرة وإتجاه مدينة وادي القاضي وصولاً إلى قلب المدينة .. مشيراً إلى أنه تفاجئ عن إستئجاره أحد المنازل في منطقة وادي القاضي بإن المنزل يرجع للشيخ حمود المخلافي .

وأضاف أسامة أن العمارة التي إستأجر بها الشقة، تمتلك أسفلها محلات تجارية تم تأجيرها بأسعار باهضة .. لافتاً إلى أن هذه العمارة هي جزء من عمارات أخرى تم بنائها خلال الحرب الأخيرة التي شهدتها تعز بالإستفادة من الأموال التي كان يتحصل عليها من التحالف العربي لدعم مقاومة تعز .

من جانبه قال حسام أحمد مرشد، لـ(اليمن العربي) أن المخلافي كغيره من قيادات الإصلاح إستفاد كثيراً من الأزمة اليمنية .. مشيراً إلى أن هناك العديد من القيادات الإخوانية لديها إستثمارات مالية كبيرة عقارية وغير عقارية في تعز، منها قيادات عسكرية مثل العميد صادق سرحان، قائد اللواء 22 ميكا واللواء فرحان سالم مستشار قيادة اللواء .

وتابع مرشد "هذه القيادات العسكرية ليس لديها إستثمارات عقارية فقط، ولكنها أيضاً سطت على متنفسات عامة وخاصة وتقوم بتشغيلها لحسابها الخاص، ومنها كان المسبح الذي رفض نجل صادق سرحان التنازل عنه قبل دفع مبلغ مالي كبير" .

إستغلال إنقطاع الكهرباء :

وأستغلت قيادات الإصلاح إنقطاع التيار الكهربائي عن محافظة تعز، التي بات معظم سكانها يعتمدون على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للكهرباء .

وكشفت مصادر محلية، عن قيام قيادات إصلاحية بارزة بإستنساخ تجربة الميليشيات في الكهرباء التجارية بصنعاء والحديدة، وتطبيقها في تعز من خلال إحضار مولدات كهربائية وإستخدام الشبكة العامة لتوصيل الكهرباء للمواطنين .. موضحاً أن هذه المولدات التي تم نسبها لشركات كهرباء وهمية وليس لها أي ترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري تم إستقدامها من تركيا وقطر كدعم لتمويل تحركات حزب الإصلاح الذي يخدم أجندة البلدين الصديقين لإيران .

وقال المواطن محمد حسن صالح، لـ(اليمن العربي) أنه إستفاد من الكهرباء التجارية بشكل كبير في تشغيل الإضاءة والأجهزة الكهربائية وعلى وجه الخصوص البراد، لكنه شكا من إرتفاع أسعار وحدات الإستهلاك التي تزيد عن قيمة وحدة الإستهلاك العامة بمئات الأضاف .

ويؤيده في الطرح، قريبه امين ناصر، الذي تساءل عن سبب إهتمام الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة بإستقدام مثل هذه المولدات وتقديم خدمة الكهرباء للمواطنين بدلاً من جعلها عرضة للإستثمار، قبل أن يقاطعه شقيقه علي، ويذكره بإن حزب الإصلاح المسيطر على هذه المحطات هو من يمنع السلطة المحلية بالمحافظة من أداء مهامها .

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