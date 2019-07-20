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العراق: مقتل موظف في القنصلية التركية بإطلاق نار في أربيل وأنقرة تتوعد بالرد France 24

العراق: مقتل موظف في القنصلية التركية بإطلاق نار في أربيل وأنقرة تتوعد بالرد France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO أول خطوة لإنسان على سطح القمر: إرث أبولو France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي القمر جار عزيز علينا. فهل نعلم من أين هذا الجسم؟ عدة نظريات طرحت قبل رحلة أبولو 11، بين استقطاب جاذبية الأرض لجسم كروي إلى تشكل تدريجي للقمر والأرض جنبا إلى جنب. نظرية ثالثة تتحدث عن انسلاخ القمر عن الأرض. ولكن رحلة أرمسترونغ إلى القمر قبل خمسين سنة دحضت هذه النظريات، وتطرح نظرية "الاصطدام الكبير". إعداد ربيع أوسبراهيم، عادل قسطل، سيلفان روسو، فاليري فواس وجيمس أندريه.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول خطوة لإنسان على سطح القمر: من أين جاء القمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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