وزير يمني يبحث مع "أفاد" التركية توسيع أنشطة المنظمة

مأرب / علي عويضة / الخليج 365

بحث وزير الإدارة المحلية في اليمن، عبد الرقيب فتح، الخميس، مع وفد من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، توسيع الأنشطة الإنسانية للمنظمة في البلاد.

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفان في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن".

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحث فتح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في البلاد، مع وفد "آفاد"، توسيع أنشطتها وبرامجها الإغاثية والإنسانية.

كما ناقش الجانبان تنفيذ المنظمة للمشاريع الصغيرة المتعلقة بسبل العيش في مختلف المحافظات اليمنية، خصوصاً مشاريع تشغيل الشباب، وتنمية مهاراتهم لسوق العمل، وتطوير المرأة الريفية، وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

وباللقاء نفسه، تطرق الوزير اليمني إلى مايتم تنفيذه حاليا من مشاريع في عدد من المحافظات، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

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وأكد فتح "حرص الحكومة على تقديم الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الدولية، لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في اليمن".

كما أشار إلى أن "كافة الجهود الدولية الرامية لتحسين الوضع الإنساني، محل تقدير وترحيب من الحكومة والشعب اليمنييْن".

من جانبه، أكد وفد "آفاد" استمرار المنظمة في تقديم المشاريع والبرامج لعدد من المحافظات اليمنية، والتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات.

و"أفاد"؛ منظمة تركية إنسانية، تعنى بإيصال المساعدات الإغاثية إلى محتاجي العالم.

وتنفذ جهات تركية، حكومية وغير حكومية، مشروعات خدمية وإغاثية لتخفيف تداعيات حرب مستمرة منذ خمس سنوات، جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.