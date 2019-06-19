دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تخطط للإعلان الرسمي عن أول إصداراتها من هواتف 5G قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Vivo عن إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها الذي يعقد خلال فعاليات شنغهاي القادمة في 26 من يونيو، حيث تشير الشركة في الإعلان إلى 5G، مع توقعات أن تقدم الشركة إصدارها الأول من هواتف 5G.

ينطلق قريباً مؤتمر شنغهاي للهاتف، وvivo هي واحدة من الشركات التي أكدت على خططها لحضور هذا الحدث من خلال إعلان تشويقي يشير إلى مؤتمرها في 26 من يونيو.

ويظهر في الإعلان التشويقي عبارة “Give me 5!”، كما أشارت الشركة إلى 5G في الإعلان التشويقي، حيث تشير التوقعات إلى أنها تخطط للإعلان عن إصدارها الأول من الهواتف الذكية الذي يدعم شبكات الجيل الخامس خلال فعاليات المؤتمر.

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ومن المقرر أن يعقد مؤتمر شنغهاي للهاتف بدءاً من 26 إلى 28 من شهر يونيو، حيث يأتي المؤتمر بتركيز رئيسي على شبكات الجيل الخامس وهواتف 5G، إلى جانب الأجهزة الذكية وتقنية الذكاء الإصطناعي.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن vivo تعمل بالفعل على هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، إلا أن هذا الإصدار سيقدم إلى الأسواق خلال العام المقبل، لذا نترقب مؤتمر شنغهاي لنتعرف بشكل أوضح على تقنية vivo القادمة.

المصدر

هذا الموضوع vivo تخطط للإعلان الرسمي عن أول إصداراتها من هواتف 5G قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.