رغد صدام حسين تكشف حقيقة وفاة والدتها

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ونفت رغد صدام في تصريحات لموقع "خبرني" صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاة والدتها ساجدة خير الله.
© AFP 2019 / INA
جاء ذلك عقب انتشار، مساء الثلاثاء، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة ساجدة خير الله زوجة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول خبر وفاتها.
جدير بالذكر أن ساجدة خير الله طلفاح المسلط، من مواليد مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في 24 يونيو/ حزيران 1937م، ولقد عملت كمعلمة في مدرسة ابتدائية ثم أصبحت ناظرة لأحدى المدارس بعد انقلاب عام 1968م، في العراق، وهي ابنة خير الله طلفاح المسلط، خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع السابق عدنان خير الله طلفاح، بحسب "وكالة أنباء سرايا".
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