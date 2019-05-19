بالكلور السام.. هكذا ينتقم الأسد من ريف اللاذقية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم حرمة شهر رمضان الفضيل، إلا إن النظام السوري والمليشيات الموالية له، لم تتوقف عن قتل وإراقة الدماء في بلد لم يتوقف فيه القتال منذ عام 2011.

وقبل ساعات، استهدفت قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية لها، فجر اليوم الأحد، محور كبينة بريف اللاذقية (شمال غرب) بغاز الكلور المركَّز، من خلال قذائف صاروخية؛ في محاولة منها للتقدم في المنطقة وكسر خطوط الدفاع للفصائل هناك بعد محاولات فاشلة.

وذكرت مصادر عسكرية من فصائل المعارضة بالمنطقة، أن القصف بالكلور السام لم يسفر عن أي إصابات بين المقاتلين في المنطقة، لكون المنطقة جبلية مرتفعة، وعليه فإن تأثير هذه الغازات سيكون محدوداً.

وخلال الأسابيع الماضية، وبالتزامن مع معارك ريف حماة، سعت قوات نظام الأسد للتوسع على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل وتكبَّدت فيها خسائر كبيرة؛ وهو ما دفعها إلى استخدام الكلور اليوم في قصف المنطقة، على غرار ما فعلته في معارك الغوطة وريف إدلب للتقدم على الجبهات التي تعجز عن كسر خطوط دفاعها.

وكانت قوات الأسد والمليشيات الموالية لها صعَّدت أمس السبت، من قصفها المدفعي والصاروخي على محورَي السرمانية والكبينة ودوير الأكراد بريفي اللاذقية وحماة، في استمرار لمحاولات التقدم بالمنطقة، تزامناً مع الحديث عن هدنةٍ مدتها 72 ساعة، في منطقة تبدو هشة منذ بدايتها.

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وكان نشطاء حذروا من مغبة محاولات النظام التقدم في منطقة الكبينة والسرمانية، بهدف كشف منطقة سهل الغاب وريف جسر الشغور، قبل متابعة التمدد من ريف حماة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة اللاذقية هي مدينة سورية، تعتبر الخامسة في الجمهورية السورية من حيث عدد السكان، بعد دمشق وحلب وحمص وحماة، وتقع على الساحل الشرقي البحر الأبيض المتوسط، ضمن شبه جزيرة بحرية على بعد حوالي 385 كم من الشمال الغربي للعاصمة دمشق..

كما أنها هي المنفذ الأول للبلاد على البحر المتوسط والحاضنة لأكبر مرافئها، ما أكسبها موقعًا تجاريًا فريدًا، وأغناها بالعديد من المرافق الحيوية والصناعية والتجاريّة، فضلاً عن ذلك فإن المدينة هي المركز الإداري لمحافظة اللاذقية.

ويشن رأس النظام السوري بشار الأسد وحليفته روسيا حملة ضد المعارضة السورية في غالبية مناطق اللاذقية وإدلب وغيرها منذ فترة قتل خلالها المئات وجرح وهجر وشرد الآلاف.