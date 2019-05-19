"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف معسكر للجيش شمال الضالع

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أن القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.
على صعيد آخر، نفذ طيران التحالف غارة على قسم شرطة الفاخر في مديرية قعطبة شمال الضالع، حسب المركز.
على جبهة الحدود السعودية اليمنية، أشار المركز الى استهداف "أنصار الله" بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1، تجمعات لجنود سعوديين في الربوعة بقطاع عسير جنوب غربي السعودية.
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