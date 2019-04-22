الاتحاد العالمي للشعراء يكرم الأمير الشاعر نواف بن فيصل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

عقد الإتحاد العالمي للشعراء مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٩ مؤتمره التاسع في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة تم خلاله تكريم صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز ومنحه العضوية الشرفية للاتحاد ، بحضور نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين

وقد اشتمل المؤتمر على العديد من الفقرات المختلفة حيث تم عرض فيلم عن منجزات الاتحاد خلال العشر سنوات الماضية ثم ألقي رئيس الاتحاد الشاعر عبد الله الخشرمي كلمة الاتحاد العالمي للشعراء ، عقب ذلك تم عرض معلقة السلام وعرض وتوقيع وثيقة الاتحاد العالمي للشعراء من قبل ضيف شرف المؤتمر ونخبه من الشعراء والمبدعين، ثم تم عرض فيلم عن ضيف الشرف الشاعر المُكرم الامير نواف بن فيصل بن فهد ، عقب ذلك تسلم سمو الامير نواف بن فيصل الدرع التكريمي من رئيس الاتحاد

وفي ختام اعمال المؤتمر ادلى سمو الامير نواف بن فيصل بن فهد بتصريح لوسائل الاعلام أشار من خلاله بعمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بدولة الإمارات على مستوى القيادة والشعب الراسخة منذ القدم والتي يؤكدها التقارب والتلاحم الملموس في هذا الوقت فمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الامير محمد. بن سلمان وسمو الشيخ خليفه بن زايد وسمو ولي عهده الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد يبذلون الكثير من اجل نماء وارتقاء البلدين والشعبين الشقيقين

وقال سموه بأنني أدين بالفضل بعد الله سبحانه لوالدي المغفور له الامير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الذي كان حريصاً منذ صغري على تربيتي على حب الاطلاع والقراءة وحرصه ان اكون متواجداً في مجلسه. الذي دائماً ما يكتظ بالأدباء والمثقفين ، كذلك أساتذتي وكل من علمني وأرشدني لحب هذا المجال الأدبي

وأكد سموه في تصريحه بان رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي يقودها سمو الامير محمد بن سلمان تحمل الكثير من الاستراتيجيات للارتقاء في شتى مجالات الحياة ومنها الأدب والثقافة والشعر لما يخدم جميع الأدباء والمثقفين والفنانين ويرتقي بآمالهم وطموحاتهم

وأعرب سموه في ختام تصريحه عن شكره للاتحاد العالمي للشعراء ورئيسه الدكتور عبدالله الخشرمي والقائمين عليه على دعوتهم لحضور المؤتمر وعلى التكريم متمنياً لهم التوفيق

من جهته أوضح رئيس الاتحاد العالمي للشعراء الدكتور عبدالله الخشرمي ان الاتحاد ممثلاً بأعضائه وعقب التشاور مع عدد من المثقفين والشعراء والاُدباء اثناء عملية اختيار ضيف الشرف لتكريمه خاصة وان المؤتمر يحمل عنوان الانسانية تم اختيار سمو الامير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد لإنسانيته وملامسة الكثير من أشعاره للوجدان والإنسانية

وأكد الخشرمي ان الاتحاد ومن خلال وثيقته التي قام سمو الامير نواف بن فيصل اليوم بالتوقيع عليها كشاعر والتي تحمل توقيع العديد من شعراء العالم تحمل رسالة لنبذ كافة أشكال التطرّف والتشدد والارهاب بكل صوره مؤكدين كشعراء او نقاد او أصدقاء للشعر نحمل مجمر التنوير وحمائم السلام