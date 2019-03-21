شكرا لقرائتكم السجن المؤبد لرادوفان كاراجيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لاهاي - أ ف ب، رويترز | منذ 3 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 19:41

أصدر قضاة استئناف في محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراجيتش، بعد إدانته بإبادة جماعية.



وأيّد القضاة إدانة كاراجيتش بإبادة جماعية في مجزرة سربرنيتشا عام 1995 أثناء حرب البوسنة، معتبرين ان حكماً بسجنه 40 سنة، أصدره قضاة في وقت سابق، كان مخففاً جداً مقارنة بخطورة جرائمه وحجم مسؤوليته عنها.

ورفض القضاة استئنافاً قدّمه كاراجيتش عام 2016، وأصدروا "حكماً بالسجن المؤبد" ضده.