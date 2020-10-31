شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي المتكامل ومحطة المعالجة بأريمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى«أريمون، حليس، كفرالمنشي، ورثة محمد علام»، بمركز ومدينة كفر الشيخ، والذي يضم «محطة رفع فرعية وخط الطرد الخاص بها، ومحطة رفع رئيسية وخط الطرد الخاص بها، وشبكات انحدار أقطار مختلفة، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية»، بتكلفة 45 مليون جنيه، كما افتتح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأريمون باستخدام تقنية SBR، تكلفة 40 مليون جنيه

رافقه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والمحاسب خالد جمعه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ،أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع رئيسية تحتوي على «الأعمال المدنية، ( شبكات انحدار من مواسير upvc بأقطار مختلفة بطول 2000م.ط، وخط طرد من مواسير بولي ايثيلين قطر 355 مم بطول 800 م.ط، ووصلات منزلية بطول 1200م/ط بالغرف، وبيارة قطر 5متر، بالإضافة إلى عنبر للتشغيل، ومبني المخزن، وغرفة الأمن، ومظلة المولد والمحولات والشور والموقع العام )، كذا الأعمال الكهروميكانيكية وتتكون من ( لوحة التحكم، و4 طلمبات» 3 طلمبة عاملة، طلمبة بالمخزن «، التصرف 60 لتر/ثانية، وقدرتها 22/ك/و، ورفعها 18 متر، ومدى تشغيلها 20- 14 متر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محطة الرفع الفرعية وتحتوي على الأعمال المدنية؛ شبكات انحدار من مواسير upvc بأقطار مختلفة بطول 8270 م.ط، وخط طرد من مواسير بولي إيثيلين قطر 200 مم بطول 1000م.ط، ووصلات منزلية بطول 6700 م.ط بالغرف، وبيارة قطر 3 متر، وعنبر للتشغيل، ومبني للمخزن، وغرفة الأمن، ومظلة المولد والمحولات والسور والموقع العام، كذا الأعمال الكهروميكانيكية، وتتكون من «لوحة التحكم، و3 طلمبات» 2 طلمبة عاملة، طلمبة بالمخزن «، والتصرف 30 لتر / ثانية، وقدرتها 11 ك/و، ورفعها 14 متر، ومدى تشغيلها 16/11 متر.