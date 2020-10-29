شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي للفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الفرافرة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الإرتفاع المسموح به، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الإشتراطات البنائية التي تساهم في إستخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، موجهاََ الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية على تعاونها لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت.