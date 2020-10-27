شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير الموارد البشرية السعودى تعزيز التعاون فى مجال العُمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، اليوم الاثنين مع عبد الله أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الخارجية - في بيان اليوم الإثنين- بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات العُمالية، والموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية بالمملكة، وذلك في ضوء الروابط الأخوية المتميزة التي تربط بين القاهرة والرياض.

من جانبه، ثَمن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.