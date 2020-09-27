شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعب الجمهوري» يرد علي تجاهله في القائمة بمواجهة «مستقبل وطن» في الفردي بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الماراثون الانتخابي في محافظة دمياط مواجهة ساخنة بين حزبي «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» على المقاعد الفردية الأربعة بدائرتي المحافظة.

كان حزب الشعب الجمهوري قد فشل في إدراج مرشحين له عن المحافظة ضمن القائمة الوطنية لشرق الدلتا، رغم ضم مرشحين لأحزاب صغيرة ضمن القائمة، وهو ما دفع الحزب للرد على تجاهله في القائمة الوطنية بمواجهة مرشحي مستقبل وطن على مقعدي الفردي، حيث دفع حزب مستقبل وطن في الدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد بسمير التلباني ومجدي البساطي، ودفع حزب الشعب الجمهوري للمنافسه بأمين الحزب بالمحافظة رجل الأعمال محمد قابيل البنا، كما دفع حزب مستقبل وطن في الدائرة الأولي والتي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ بأيمن رخا ومحمد مصطفي الماشطه، ليقوم حزب الشعب الجمهوري بترشيح رجل الأعمال محمد سامي سليمان القيادي المستقيل من مستقبل وطن.

ويتوقع مراقبون أن تحسم المناطق المضافة للدوائر في التقسيم الأخير للدوائر الجولة الانتخابية على الدائرتين خلال جولة الإعادة المتوقعة بسبب زيادة عدد مرشحي الدائرتين وما يدفع بزيادة احتمالات تفتيت الأصوات الانتخابية .

يذكر أن دمياط تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، للمنافسة على 10 مقاعد انتخابية منها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية على الدائرتين التي يتنافس فيها 90 مرشحا محتملا .