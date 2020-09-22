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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: استئناف أعمال توصيل الغاز الطبيعي ببلطيم وبيلا والبدء في اتجاه مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدينتا بلطيم وبيلا بمحافظة كفر الشيخ ،اليوم الثلاثاء ،استئناف أعمال توصيل الغاز بمدينتي بلطيم وبيلا، وتوصيل الشبكات الأرضية .
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه استأنفت أعمال توصيل الغاز بمدينتي بيلا وبلطيم ،وجاري العمل بشارع جمال عبدالناصر ببلطيم، وبشارع بورسعيد بمدينة بيلا، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً لبحث استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن ،ووجه بسرعة استئناف العمل في هذا المشروع.
وأضاف المحافظ كما بدأت أعمال الحفر في موقف كفر الشيخ باتجاه مدينة الرياض لتوصيل الغاز لأهالينا بالرياض، مؤكداً أن هناك عدد من المشروعات المتوقفة من عدة سنوات جاري استئناف العمل بها، ومنها ما قاربنا على الانتهاء من إنجازه.
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