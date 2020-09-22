شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الري»: حذرنا 13 محافظة من فيضان النيل.. ومحافظ البحيرة: يحدث كل عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت عبارات «فيضان النيل.. فيضان محتمل.. الفيضان.. طرح النهر.. منسوب النيل.. اخر أخبار الفيضان.. فيضان البحيرة.. فيضان مصر.. فيضان مصر.. فيضان النيل 2020.. منسوب نهر النيل.. فيضان النيل في مصر.. أخبار فيضان النيل.. رشيد.. ارتفاع منسوب النيل.. فيضان نهر النيل» محرك بحث جوجل خلال اليومين الماضيين باعتبار تلك الكلمات تمثل أهم أخبار مصر في الداخل ومن أحد أهم أخبار مصرية بتابعها العالم بعد تحذيرات محافظ البحيرة من غرق أراضى طرح النهر أو طرح النيل كما يطلق عليها وهى الآراضى الملاصقة لنهر النيل التي تكون عرضة للغرق.

ومر أمس اليوم الأول من الأيام الثلاث التي حذر من ارتفاع منسوب مياه النيل خلالها، وذلك في كتاب دورى صادر عن محافظ البحيرة إلى رؤساء 6 وحدات محلية بمراكز المحافظة تقع على نهر النيل.

وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن المياه سترتفع في مناطق طرح النهر، وأن الوزارة حذرت من التعدى بالبناء والردم على مناطق طرح النهر حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة حذرت 13 محافظة إرتفاع منسوب النيل وغرق بعض الأماكن ضمن حرم نهر النيل.

وأضاف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لا توجد تهديدات كبيرة، وتلك أمور طبيعية وارتفاع منسوب النيل يحدث في مثل تلك الأوقات من كل عام، وأن المشكلة في وجود بعض المواطنين تعدوا على الأراضى طرح النهر بالزراعة وحظائر المواشى لا يتعدوا ألفى شخص، وأن المشكلة في الزراعات الموجودة في منطقة طرح النهر بصورة خاطئة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة قامت بتسيير سيارة وبها مكبرات للصوت تحذر المواطنين من فيضان محتمل، وتطالب المواطنين إخلاء المنازل بمناطق طرح النهر تحسبًا لحدوث فيضان نهر النيل، كما حذرت أصحاب الأقفاص السمكية بجمع الأسماك، والأهالى من الابتعاد عن مسار نهر النيل حرصًا على سلامة الأرواح وحفاظًا على الممتلكات».

من جانبه، أرسل محافظ البحيرة، كتابًا دوريًا يوم 20 سبتمبر 2020 إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد يطلب فيه «اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتزامن مع احتمال وجود تصرفات مياه زائدة في نهر النيل خلال الثلاثة أيام القادمة، والذى يؤدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في فرع رشيد وغمر أراضي طرح النهر المحصورة، وسرعة التنبيه على المواطنين بإزالة المزروعات الخاصة بهم وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة غمر تلك المناطق بمياه النيل نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان».

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