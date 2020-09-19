بالأدلة.. محمد على أراجوز فى يد الإخوان ويقود دعوات الفوضى بالوكالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى دعا فيه المقاول الهارب محمد على ،للتظاهر ويقوم بالتحريض ضد الدولة المصرية على أحد برامج إعلام جماعة الإخوان بقناة مكملين ، كانت تلك القنوات تجهز شيئا آخر إذ فاجأه الهارب محمد سمير ، بأن هناك أعدادا قليلة نزلت للتظاهر بمحافظة السويس .

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محمد على على مكملين Advertisements

مكملين وفي بداية مداخلة محمد على ، مع المذيع الإخوانى كان يتحدث عن ثقته أن هذه الدعوات لن تكون محل استجابة من الشعب المصرى ، فى الوقت الراهن ، وأنه سيدعو للنزول في العام المقبل، ففاجأه المذيع الإخوانى بنزول أعداد قليلة في محافظة السويس وأنهم يطالبون بسقوط النظام، ثم ظهرت هاشتاجات وفيديوهات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو الناس للنزول، الأمر الذى يؤكد أن جماعة الإخوان وقنواتها تتلاعب بمحمد على وتستخدمه كدمية أو أراجوز لمحاولة تحقيق أهدافهم الخبيثة في نشر الفوضى فى الشارع المصرى.

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