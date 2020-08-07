شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": تعافى 48 حالة من المصابين بكورونا فى مستشفى الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن عدد المتعافين من مصابى كورونا، الذين تلقوا العلاج بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمصر الجديدة، بلغ اليوم الخميس 48 متعافيا ومتعافية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال حسن فى بيان له اليوم، إن المتعافين من فيروس كورونا من المعالجين بمستشفى الدعاة، أشادوا بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفى.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابى كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التى تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد جمعة على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التى تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.

كما أكد وزير الأوقاف على أن تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالى ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن 35 ٪؜ من إجمالى التكلفة بالأسعار التى تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة الـ 65 ٪؜ على النحو الذى يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التى من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.