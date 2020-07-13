شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من «كورونا».. مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فيديو لتبرع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، بعد شفائه من فيروس «كورونا» ببلازما الدم.
ووجه يونس، عير تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نداء إلى كل المتعافين من فيروس «كورونا» بالتبرع ببلازما الدم.
وقال يونس: «تاجروا مع الله وساهموا في إنقاذ نفس بشرية فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».
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