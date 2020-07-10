حملات لضبط مُصنعي وحائزي الطائرات الورقية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات لضبط مُصنعى ومتجرى وحائزى الطائرات الورقية؛ لما تمثله من خطورة على حياة الأطفال والشباب أثناء اللهو بها بمحافظة القاهرة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 369 طائرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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