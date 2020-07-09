رحلة هروب انتهت بكلبش.. سقوط المتهم بقتل زوجته في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار أسبوع، طاردت قوات الشرطة المتهم بقتل زوجته في مركز أوسيم؛ بسبب خلاف على مصروف المنزل حتى سقط في قبضة المباحث.

أواخر الشهر الماضي تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم.

وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بانتقال قوة من نقطة شرطة بشتيل بقيادة النقيب أحمد عادل لمعاينة مسرح الجريمة.

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وكشفت المعاينة تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، والعقيد أحمد الوليلي، أن الجثة لسيدة ترتدي ملابسها وبها آثار 4 طعنات بالجسم.

تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، أشارت إلى أن زوج الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وأنه أقدم على فعلته؛ بسبب خلافات مالية وتحديدا مصروفات المنزل.

المتهم لاذ بالهرب بعد ارتكاب جريمته، ليوجه العيمد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بنشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها حتى أمكن القبض عليه، وأقر بارتكاب جريمته وصحة التحريات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.