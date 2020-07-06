شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 3 حالات جديدة من «كورونا».. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ 314 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية، تعافى ٣ حالات جديدة من فيروس كورونا، الاثنين، ليصل إجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى 314 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تحويل حالة جديدة للعزل المنزلى ليرفع الحصيلة الإجمالية إلى 87 حالة، فيما بلغ عدد حالات المحولة إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية لقضاء فترة النقاهة 463 حالة.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.