شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل عائلات 55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي تمهيدًا لسفرهم إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر السبت، ركاب رحلة طيران تابعة لشركة الخطوط الجزائرية وعلى متنها 302 جزائري إلى الجزائر تمهيدًا لمغادرتهم، حيث يسرت الجهات المعنية إجراءات مغادرتهم بالمطار دعمًا لأطفال وأسر شعب الجزائر الشقيق.

وأكدت مصادر بالمطار، أن رحلة الخطوط الجزائرية، وصلت المطار قادمة من الجزائر فجر السبت، وعلى متنهما طاقم الضيافة، على أن تقلع عصر السبت، وعلى متنها 302 مواطن ما بين عاملين بالسلك الدبوماسي وطلاب، وعدد من أعضاء الجالية الجزائرية بالقاهرة، و55 طفلا مصابًا بالشلل الدماغي وأسرهم كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم وسط ترحيب واهتمام بالغ بأسر الأطفال.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن أطباء الحجر الصحي قاموا تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل سفرهم.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت مساعيها لإجلاء عائلات 55 طفلا مصابًا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أن الأطفال حضروا بصحبة أهاليهم قبل أزمة كورونا في رحلة علاج لإحدى المستشفيات المصرية، والتي تقدم العلاج الطبيعي للمصابين.

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