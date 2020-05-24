شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالصومال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة بيداوة شمالي غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، خاصة أثناء الاحتفال بالعيد تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع تعاليم كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، قيادة وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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