إحباط تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوي.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، عن اعتزام أحد مسئولي شركات التصدير- بتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، وبالفحص تبين تقدم مُستخلص جمركي لتصدير مشمول بوليصتين عبارة عن (الأولى 115 طرد -الثانية 31 طرد)، لصالح الشركة عبر إحدى شركات الشحن الجوي، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

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وشكلت لجنة بمشاركة الجهات المختصة؛ لجرد مشمول البوليصتين أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالي 9364 كيلو جرام.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلادومراقبة الأسواق ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، والإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.