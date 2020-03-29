شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: 1.2 مليون عامل «غير منتظم» سجلوا بياناتهم لرعايتهم من تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة وصلت إلى 1.2 مليون عامل اليوم الأحد، مسجله نصف مليون عامل في يوم واحد.

وقال الوزير، أنه يتابع على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذي بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم، وذلك في إطار رعاية هذه الفئة لرفع العبء عنها في ضوء الظروف الاستثنائية لتأثيرات فيروس كورونا.

وأضاف «سعفان»، أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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وأكد «سعفان»، على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- املأ بيانات الاستمارة.

- اضغط على إرسال.