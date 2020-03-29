شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة أول مصرى بالسعودية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في الخارج، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"،.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق ، أشار فيه إلى وفاة أول مصري بفيروس كورونا، ويدعي محمد أحمد نجم طبيب البيطري ويبلغ من العمر 29 عاما، ويعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية.

وقال المستشار العمالي: إنه تم اليوم إجراء مرسم دفن الطبيب بالمملكة ، وتقبل العزاء، مشيرا إلي أن زوجته وأبنته البالغة من العمر 9 أشهر اصيبا أيضا بالفيروس، ومتواجدين حاليا في الحجر الافتراضي لدي أحد الفنادق بمكة للعلاج.

وكلف الوزير المستشار العمالي بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفي وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورا.