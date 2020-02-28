شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق دخول مواطني الخليج إلى مكة المكرمة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الخارجية السعودية: المملكة تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت

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